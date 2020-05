Chi è Alessandro Ruben, il compagno di Mara Carfagna

Mara Carfagna, ex Ministro della Pari Opportunità e attuale vicepresidente della Camera, è in attesa del primo figlio. Il padre è Alessandro Ruben, avvocato e politico. Scopriamo qualcosa sulla sua carriera e vita privata.

Alessandro Ruben: cosa sappiamo di lui

Alessandro Ruben, compagno di Mara Carfagna, è nato a Roma il 14 ottobre 1966. Di religione ebraica e padre di una figlia nata nel 2004, ha iniziato la sua carriera politica nel 2008. In quell’anno, infatti, è stato eletto alla Camera nelle fila del Popolo della Libertà. Due anni più tardi, ha scelto di abbandonare il partito fondato da Silvio Berlusconi per seguire Gianfranco Fini nell’esperienza politica di Futuro & Libertà.

Quando si parla di Alessandro Ruben, è necessario ricordare che, tra le pagine dei dossier resi pubblici da Wikileaks e divulgati in Italia dall’espresso, il suo nome viene citato tra quelli messi in campo dal nostro Paese nel corso di alcuni negoziazioni strategico-militari di grande importanza.

Ex consigliere del Ministro della Difesa per gli affari internazionali e del Ministro degli Esteri per le questioni economiche, nel 2008 è stato membro della delegazione parlamentare della NATO. Tornando alla carriera politica, ricordiamo che, nel 2013, si è candidato al Senato nella coalizione Con Monti per l’Italia.

Storia con Mara Carfagna

La storia tra Alessandro Ruben e l’onorevole Mara Carfagna è stata ufficializzata nel 2013. Entrambi, ai tempi, avevano matrimoni falliti alle spalle. La Carfagna aveva chiuso da poco con l’imprenditore Marco Mezzaroma, sposato nel 2011 dopo quattro anni di relazione.

Secondo i gossip di quegli anni, l’ex Ministro delle Pari Opportunità soffrì molto per la fine della storia con il marito. Sempre secondo quanto riferito dalla stampa dell’epoca, l’inizio della storia con Ruben ha rappresentato per lei una vera e propria svolta per quanto riguarda la serenità personale.

