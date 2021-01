Chi è Alessia Cerasaro, la compagna di Ricky Memphis?

Ricky Memphis è uno dei volti simbolo del cinema e della fiction in Italia. Il celebre attore è legato da tanti anni ad Alessia Cerasaro. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Cosa sappiamo su Alessia Cerasaro, il grande amore di Ricky Memphis?

Alessia Cerasaro è molto riservata. La compagna di Memphis, infatti, non ha alcun profilo social. Di lei sappiamo che è legata al celebre attore dal lontano 2000. Dal loro amore sono nati due figli: Francesco, nato nel 2005, e Maria, arrivata 8 anni dopo.

Come si sono incontrati

Ricky Memphis è stato per anni uno dei volti simbolo della fiction Distretto di Polizia. L’attore romano ha infatti intepretato per sei anni il personaggio di Mauro Belli. Proprio sul set della celebre fiction, andata in onda per oltre 10 anni, ha incontrato la donna della sua vita. Agli albori degli anni 2000, infatti, Alessia era aiuto regista.

Alessia Cerasaro ha lavorato anche in altre produzioni importanti, tra le quali è possibile citare Scarlet Diva, pellicola diretta da Asia Argento, e Radiofreccia, pellicola diretta da Luciano Ligabue.

Nel 2002, ha lavorato come assistente alla regia in Paz!, film di Renato De Maria dedicato al fumettista Andrea Pazienza (in questa pellicola ha ricoperto anche un ruolo recitando al fianco del marito). La coppia non è sposata. Memphis ha però rivelato in occasione di un’intervista a Vero che, quando convoleranno a nozze, diranno sì in chiesa.

