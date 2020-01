Alessia Navarro è la moglie dell’attore e doppiatore Pino Insegno. Nata a Cori il 21 giugno 1979, all’anagrafe è registrata come Alessia Cacciotti Navarro ed è un’attrice. La sua storia con Pino Insegno è iniziata diversi anni fa. I due, che hanno 20 anni di differenza, si sono sposati nell’agosto 2012.

Il loro amore è cominciato in ambiente lavorativo, ossia sul set di Un Marito Per Due. Come già detto, nel 2012 si sono sposati. Il matrimonio è avvenuto in gran segreto in Campidoglio alla presenza di pochi parenti e amici. Due anni dopo è arrivato il primogenito Alessandro e nell’agosto 2019 è nato il loro secondo bambino Valerio.

Carriera

L’amore di Alessia Navarro per la recitazione è iniziato molto presto. L’attrice si è formata presso la Scuola di Tecniche dello Spettacolo e ha frequentato i corsi dell’Accademia del Cinema di Roma. Per quanto riguarda le tappe importanti della carriera, è il caso di citare la partecipazione, nel 2015, alla serie Un Medico in Famiglia.

Alessia Navarro ha lavorato anche nel cinema. Tra i film che l’hanno vista parte del cast è possibile ricordare La Banalità del Male, ma anche la pellicola Hope Lost (entrambe sono usicte nel 2014). La moglie di Pino Insegno ha fatto parte anche del cast di Un Marito per Due (2009), sul cui set ha conosciuto il consorte. Prima di iniziare la storia con la Navarro Insegno è stato legato a Roberta Lanfranchi, ex velina di Striscia la Notizia e oggi conduttrice radiofonica.

Instagram

Alessia Navarro è presente sui social. Degno di nota a tal proposito è il profilo Instagram, seguito da poco più di 1000 persone, la vede condividere sia scatti privati – molti in compagnia del marito – sia foto legate all’ambito lavorativo.

Le parole del marito

La storia tra Alessia Navarro e Pino Insegno va avanti da diversi anni e procede a gonfie vele. Lui, nel corso di un’ospitata a Vieni da Me, le ha riservato parole stupende. Il doppiatore di alcuni tra i più celebri divi di Hollywood – da Brad Pitt a Denzel Washington – ha infatti affermato che l’uomo matura attorno ai 70 anni e di essere, grazie alla moglie, diventato più cosciente e attento.

Insegno ha altresì dichiarato che Alessia Navarro gli ha insegnato a essere padre anche con i due figli più grandi nati dalla relazione con Roberta Lanfranchi (che si è a sua volta risposata, sempre nel 2012, con Emanuele Del Greco, dal quale ha avuto il terzo figlio Ettore, che oggi ha quasi 8 anni).

