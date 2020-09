Alessio Orsingher è il marito di Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te, programma estivo di Rai 1 la cui messa in onda è stata interrotta per via di un caso di positività al Covid-19 nello staff.

Alessio Orsingher, dove e quando è nato

Alessio Orsingher è nato a Massa il 19 febbraio 1986. Ciò significa che ha compiuto da pochi mesi 84 anni.

Studi e carriera

Laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Pisa, ha studiato giornalismo a Milano presso la Scuola Walter Tobagi. Il primo passo importante della sua carriera risale al 2010, anno che l’ha visto approdare al canale Class CNBC, incentrato sul mondo dell’economia e della finanza.

Nel 2012, lasciato il gruppo Class Editori, si è trasferito a Roma, dando il via a un’altra importante parentesi della sua carriera: quella di inviato nei programmi di Michele Santoro. Alessio Orsingher ha lavorato, per esempio, a Servizio Pubblico e Anno Uno. Dopo tre anni nella redazione di Santoro, ha iniziato ad affiancare Tiziana Panella nello studio di Tagadà.

Instagram

Alessio Orsingher è presente su Instagram con un profilo seguito da poco più di 2mila persone e tramite il quale condivide scatti legati sia al lavoro, sia alla vita privata.

Rapporto con Pierluigi Diaco

Alessio Orsingher e Pierluigi Diaco, molto riservati in merito alla loro vita privata, si sono uniti civilmente nel 2017. Come già detto, la coppia non racconta quasi nulla della propria vita. A dimostrazione di ciò, è possibile citare l’assenza di foto assieme sul profilo del giornalista toscano.

