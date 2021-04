Chi è Alex Rodriguez, l’ex compagno di Jennifer Lopez?

Classe 1975, è un ex giocatore di baseball.

Nei giorni scorsi, ha reso ufficiale la rottura della relazione con Jennifer Lopez.

La coppia ha avuto una storia di 4 anni, rimanandando due volte le nozze.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno annunciato nei giorni scorsi la fine, dopo 4 anni, della loro relazione. Con una dichiarazione in esclusiva al Today Show, hanno dichiarato di essersi accorti di funzionare meglio come amici. Chi è l’ex compagno della pop star (con cui ha rinviato due volte le nozze)? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo!

Quanti anni ha Alex Rodriguez?

Alex Rodriguez è nato a New York il 27 luglio 1975. Ciò significa che tra pochi mesi compie 46 anni, sei meno di Jennifer Lopez, classe 1969.

Carriera

Alex Rodriguez è un ex giocatore di baseball. Conosciuto con il soprannome di A-Rod, ha esordito nel 1994 con la maglia dei Seattle Mariners. Squalificato nel 2013 per oltre 200 partite a causa dell’uso di sostanze dopanti, il 12 agosto di tre anni dopo ha giocato l’ultima partita di una carriera che lo ha visto raggiungere diversi record, come per esempio quello di giocatore più pagato della MLB.

Vita privata

Legato a Jennifer Lopez dal 2017 al 2021, ha alle spalle un matrimonio con Chynthia Scurtis, psicologa. Dalle loro nozze sono nate Natasha, classe 2004, ed Ella, arrivata quattro anni dopo. Nel suo passato figurano storie con altre dive, come per esempio Madonna e Cameron Diaz.

Instagram

Alex Rodriguez è presente su Instagram con un account seguito da 4 milioni di persone.

