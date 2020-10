Chi è Allegra Galimberti, la moglie di Nicola Porro

Nicola Porro è uno dei giornalisti più famosi in assoluto. Conduttore e blogger di successo, è sposato da anni con Allegra Galimberti. Scopriamo qualcsoa di più su di lei.

Allegra Galimberti: tutto sulla moglie di Nicola Porro

Di Allegra Galimberti si sa davvero poco. A differenza del marito, molto attivo soprattutto su Facebook, la moglie di Nicola Porro è infatti lontana dai social. Tra le poche informazioni su di lei troviamo quella relativa al lavoro: la consorte di Nicola Porro non ha nulla a che fare con il mondo del giornalismo e della televisione e ha scelto di intraprendere una strada professionale nel campo della moda.

Rapporto con Nicola Porro

Il rapporto con Allegra Galimberti è arrivato nella vita di Nicola Porro dopo diversi anni all’insegna delle relazioni poco serie. Il celebre giornalista e la moglie Allegra hanno due figli: Ferdinando e Violetta.

Instagram

Come già detto, la moglie di Nicola Porro non è presente sui social. Le poche immagini che sono note di lei sono foto pubblicate sui social, Instagram in particolare, da parte del giornalista, classe 1969.

