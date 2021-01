Chi è Andrea Arcangeli, l’ex di Matilda De Angelis?

Matilda De Angelis è tra le attrici italiane del momento. Protagonista della serie The Undoing – Le Verità non Dette con Nicole Kidman e Hugh Grant – oltre che del film L’incredibile Storia dell’Isola delle Rose – sarà, per una serata, co-conduttrice di Sanremo accanto ad Amadeus. L’attrice bolognese è stata legata in passato ad Andrea Arcangeli, altro giovane volto del cinema italiano. Scopriamo qualcosa su di lui!

Quanti anni ha Andrea Arcangeli?

Andrea Arcangeli è nato a Pescara il 3 agosto 1993. Ciò significa che, nel 2021, compirà 28 anni, due più della ex fidanzata.

Carriera

Formatosi alla scuola di recitazione S.M.O. (Spazi Mentali Occupati), realtà artistica tra le più importanti della sua città, Andrea Arcangeli ha esordito al cinema nel 2015 nel film Tempo Instabile con probabili Schiarite, pellicola diretta da Marco Pontecorvo. Due anni dopo, ha interpretato il giovane imprenditore Matteo Achilli nel film The Startup di Alessandro D’Alatri.

La sua ultima fatica sul grande schermo risale al 2019, anno in cui è uscito il film Domani è un Altro Giorno.

Andrea Arcangeli ha lavorato tanto anche in tv. Tra le tappe più importanti della sua carriera sul piccolo schermo troviamo la mini serie Romeo & Giulietta, Fuoriclasse, Il Paradiso delle Signore, Trust, serie tv diretta da Dannie Boyle, Aldo Moro – il Professore e la serie in 10 episodi Romolus.

Instagram

Andrea Arcangeli è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 42 mila persone.

