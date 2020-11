Attrice di grande fama, talento e bellezza, Martina Stella ha trovato da anni la felicità accanto ad Andrea Manfredonia.

Quanti anni ha Andrea Manfredonia, il marito di Martina Stella?

Andrea Manfredonia è nato nel 1988. Ciò significa che nel 2020 ha compiuto 32 anni, quattro meno della moglie.

Carriera

Figlio dell’ex stella del calcio Lionello – che ha appeso gli scarpini al chiodo alla fine degli anni ’80 a seguito di un malore in campo – Andrea Manfredonia è stato titolare, assieme ad altri due soci, della MCDR Sport Management, realtà che si occupa di seguire gli interessi economici, d’immagine e relativi al campo tributario di numerosi sportivi, soprattutto calciatori. Attualmente è agente di giocatori FIFA per conto dell’agenzia di management World Soccer Agency e si occupa di rafforzare la struttura italiana dell’azienda.

Rapporto con Martina Stella

Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono conosciuti in occasione di un aperitivo tra amici. Ai tempi, l’attrice aveva alle spalle una storia con l’hair stylist Gabriele Gregorini, conosciuto sul set di Tutti Pazzi per Amore e padre di Ginevra, venuta al mondo nel 2012.

Il 3 settembre 2016 per la coppia è arrivato il matrimonio, celebrato in una bellissima chiesetta in provincia di Viterbo.

Instagram

Andrea Manfredonia è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 5mila persone e che lo vede condividere soprattutto dettagli relativi al suo lavoro.

