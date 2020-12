Giudice di X-Factor e cantante di grande talento e fama, Mika è legato da tanti anni ad Andreas Dermanis. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Cosa sappiamo di Andreas Dermanis, il compagno di Mika?

Andreas Dermanis è regista e sceneggiatore di documentari di origine greca. Nella sua carriera è possibile trovare collaborazioni con la BBC, ma anche con Channel 4, MTV, Vice Media, Sky Arts. Dopo aver mosso i primi passi nella tv di intrattenimento, il compagno di Mika si è spostato su altri temi, indagando, tramite la sua macchina da presa, la situazione sociale e politica nei Balcani.

Interessante al proposito è il documentario Andi, considerato il suo esordio e un lavoro che indaga i temi dell’identità e della migrazione attraverso il volto e la voce di Nikos Gelia, attore la cui famiglia si è trasferita in Grecia dopo il crollo del regime del dittatore Hohxa.

Tra i suoi ultimi lavori rientra invece il documentario I Love Beirut, girato dopo la tragica esplosione dell’estate 2020 e caratterizzato anche dalla presenza di momenti di performance. Proiettato in 120 Paesi, ha permeso la raccolta di oltre 1 milione di euro di donazioni.

Rapporto con Mika

Non si hanno informazioni certe in merito all’inizio della relazione tra Mika e Dermanis. i due artisti, infatti, sono molto riservati. Secondo fonti accreditate, i due farebbero coppia fissa dal 2007, ossia dal periodo in cui il cantante libanese è diventato famoso (ai tempi, è stato presentato, in virtù del suo timbro di voce, come erede di Freddie Mercury).

