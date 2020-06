Angelica Schiatti è la donna di cui si è parlato durante la puntata di Domenica In del 31 maggio in occasione dell’ospitata di Morgan. I due cantanti hanno avuto una storia, naufragata per iniziativa di lei. A detta del leader dei Bluvertigo nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, lei era stata l’unica in grado di convincerlo a cambiare. Detto questo, vediamo assieme qualche informazione sulla sua biografia e carriera.

Angelica Schiatti: cosa sappiamo di lei

Angelica Schiatti è una cantautrice originaria di Monza (esattamente come Morgan). Trentun’anni, è nota per aver fondato la band dei Santa Margaret. Nata dal suo incotnro con il chitarrista Stefano Verderi, la formazione appena citata ha inciso due album e ha debuttato live nel 2013 aprendo un concerto dei Deep Purple.

Finalisti del premio Tenco per la miglior opera prima, sono stati la prima band del Bel Paese a essere protagonista del format VEVO SCVR. La carriera di Angelica Schiatti non si limita al percorso con la sua storica band.

La cantautrice, infatti, è un’artista che ha collezionato numerosi altri successi. Giusto per citarne alcuni, ricordiamo che ha firmato, assieme al chitarrista Stefano Verderi, una canzone per Ermal Meta (un brano dal titolo Non Abbiamo Armi).

L’artista monzese, che con la sua band si è esibita in Piazza Duomo a Milano in occasione degli MTV World Stage, è una grandissima fan dei Beatles. Come ricordato nel corso di un’intervista alla testata Il Cittadino di Monza e Brianza, da adolescente è scappata di casa per andare a un concerto di Paul McCartney. Inoltre, è entrata di nascosto negli studi di Abbey Road per incontrarlo. Diplomata al liceo classico, ha esordito da solista con l’album Quando Finisce la Festa, uscito con l’etichetta Carosello Records.

Angelica Schiatti, nota anche con il nome d’arte AngelicA, è presente su Instagram con un profilo seguito da quasi 18 mila persone.

