Chi è Angharad Wood, la compagna di Riccardo Scamarcio?

Molto geloso della sua vita privata, Riccardo Scamarcio, uno degli attori italiani più amati, è legato da tempo ad Angharad Wood, che lo ha reso padre per la prima volta. Scopriamo qualcosa su di lei!

Quanti anni ha Angharad Wood?

Angharad Wood, manager e avvocatessa di origini londinesi, è nata nel 1974. Ciò significa che, nel 2021, compirà 47 anni, sei in più del celebre compagno, che ha iniziato a frequentarla qualche anno dopo la fine della lunga storia con Valeria Golino.

Carriera

Angharad Wood è l’anima della talent & literary agency Tavistock Wood, la cui sede è a Londra. Tra i clienti seguiti figurano Alessandra Mastronardi, Dominic West, Dustin Hoffmann, Eva Green, Kasia Smutniak.

Rapporto con Riccardo Scamarcio

Come già detto, la storia tra Angharad Wood e Riccardo Scamarcio è iniziata dopo la fine del rapporto tra l’attore pugliese e Valeria Golino. I due artisti, conosciutisi sul set del film Texas, sono rimasti assieme per tanti anni e, oggi come oggi, sono rimasti in ottimi rapporti.

Della storia d’amore con Angharad Wood Scamarcio ah sempre parlato pochissimo e le poche foto della coppia sono scatti paparazzati. In alcuni di questi, appare un anello che da alcuni è stato interpretato come una fede matrimoniale.

Di certo c’è che il 2020 è stato per loro un anno molto speciale: hanno infatti accolto la piccola Emily, nata a luglio. Per Scamarcio si tratta della prima figlia, mentre per la Wood, già madre di una femmina, della seconda maternità.

