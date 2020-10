Il virologo Roberto Burioni è uno degli scienziati maggiormente al centro dell’attenzione mediatica da quando è iniziata l’emergenza sanitaria causata dal SARS-CoV-2. Il virologo, in prima linea a favore dei vaccini, è sposato con Annalisa Rossi.

Quanti anni ha Annalisa Rossi?

Annalisa Rossi, moglie di Roberto Burioni, è nata a Roma il 9 marzo 1968. Questo significa che, nel 2020, ha compiuto 52 anni.

Carriera

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, la moglie di Roberto Burini, iscritta all’Ordine degli Avvocati dal 1996, è specializzata in diritto societario e finanziario. Nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato con primarie realtà nell’ambito farmaceutico, bancario e dell’energia. Partner dello studio legale REDS, Annalisa Rossi si occupa anche di corporate governance, passaggi generazionali e negoziazione di contratti commerciali.

Rapporto con Roberto Burioni

Roberto Burioni e Annalisa Rossi si sono sposati nel 2009, quando il virologo, che non avrebbe mai pensato di convolare a nozze, aveva 46 anni. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, il celebre virologo ha descritto la consorte, assieme alla quale ha messo al mondo Caterina Maria, come colei che l’ha messo in riga.

