Chi è Antonella Liuzzi, la moglie di Lino Guanciale?

Antonella Liuzzi è di origini pugliesi.

La moglie di Lino Guanciale è project manager in Bocconi.

La coppia si è sposata a sorpresa nel luglio 2020

Lino Guanciale, di nuovo sul piccolo schermo con Il Commissario Ricciardi, è sposato con Antonella Liuzzi. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha Antonella Liuzzi?

Antonella Liuzzi, figlia dell’ex senatore PIero, è nata nel 1986. Ciò significa che, nel 2021, compirà 34 anni, sette meno del celebre marito, classe 1979. La moglie di Guanciale è originaria di Noci, una delle più affascinanti località della Puglia.

Carriera

Laureata in Bocconi, Antonella Liuzzi ha vissuto, durante il percorso di studi, un’esperienza d Hong Kong. Ottenuta la laurea, la sua strada professionale ha incrociato nuovamente l’ateneo milanese, dove ha lavorato come assistente alla didattica, arrivando, nel 2019, a ricoprire il ruolo di project manager della SDA Bocconi School of Management.

Rapporto con Lino Guanciale

Il rapporto tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, che è anche presidente del CDA di Greenblu.it, portale dedicato alle vacanze in Puglia e in Basilicata, è stato fin dall’inizio all’insegna della riservatezza.

La coppia, il cui amore è nato poco dopo la fine del rapporto tra Guanciale e l’attrice Antonietta Bello, ha sorpreso tutti il 19 luglio 2020 quando, sul profilo Instagram dell’attore, è comparsa una foto del loro matrimonio in Campidoglio, celebrato il giorno prima alla presenza di pochi intimi.

Instagram

Antonella Liuzzi è presente su Instagram con un account seguito da oltre 14mila persone sul quale condivide foto dei suoi viaggi e qualche scatto di coppia.

