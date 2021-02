Chi è Ariadna Romero, la ex di Pierpaolo Pretelli, concorrente del GFVIP?

Ariadna Romero è nata a Cuba.

è nata a Cuba. Ha quattro anni più dell’ex Pierpaolo Pretelli .

. Assieme hanno messo al mondo il piccolo Leo, nato nel 2017.

Concorrente tra i più amati del GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli è stato legato ad Ariadna Romero, incontrata nella Casa nel corso della puntata del 12 febbraio 2021. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha Ariadna Romero?

Ariadna Romero è nata a Fomento, Comune dell’isola di Cuba, il 19 settembre 1986. Ciò significa che, nell’autunno 2021, compirà 35 anni, quattro meno dell’ex compagno, classe 1990.

Carriera

Con alle spalle studi al liceo scientifico, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, per poi lasciare il suo Paese natale e trasferirsi in Italia nel 2009 per uno shooting fotografico. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo l’hanno vista nei panni di schedina del programma Quelli che il Calcio, ai tempi condotto da Simona Ventura.

Nel 2011 ha esordito al cinema in Finalmente la Felicità, film diretto da Leonardo Pieraccioni, mentre l’anno successivo è scesa sulla pista di Ballando con le Stelle, esibendosi con il maestro Mirko Sciolan. Concorrente di Pechino Express assieme a Francesco Fioretti, nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

Vita sentimentale

Nel 2012, Ariadna Romero si è sposata con il cestista Lorenzo Gergati. L’anno successivo, dopo il rito civile in Italia, si sono uniti in matrimonio in chiesa a Cuba. La relazione è durata per i due anni successivi. Successivamente, la Romero ha iniziato una storia con l’allora ex velino di Striscia Pierpaolo Pretelli, dal quale ha avuto, nel 2017, il figlio Leo.

Instagram

Ariadna Romero, che ha anche lavorato come modella in numerose campagne pubblicitarie, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 210mila persone.

