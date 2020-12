Ex Take That e con una carriera da solista di grande succcesso, Robbie Williams è sposato con Ayda Field. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Ayda Field?

Ayda Field è nata a Los Angeles nel maggio del 1979. Ciò signifca che, nel 2020, ha compiuto 41 anni, cinque meno del marito.

Carriera

Nata da padre turco e madre statunitense, è laureata in Scienze Politiche e, prima di intraprendere seriamente la carriera di attrice, si era iscritta alla facoltà di Legge. Per quanto riguarda le tappe della sua carriera, la principale è senza dubbio la partecipazione alla soap Days of Our Lives. Nel cast della sitcom Make it Legal, è apparsa anche in alcuni episodi di The New Boss.

Rapporto con Robbie Williams

Legata dal 2006 a Robbie Williams, dal 2010 è sua moglie. La coppia ha detto sì nella residenza di Mulholland Estates a Beverly Hills. Nel settembre 2012, Williams e la Fyeld hanno accolto la prima figlia Theodora Rose. Due anni dopo è arrivato Charlton Valentine. Nel 2018, ricorrendo alla maternità surrogata, sono diventati genitori di Colette Josephine.

Instagram

Aida Fyeld è presente su Instagram con un profilo seguito da 607mila persone. Su questo palcoscenico social, condivide soprattutto scatti legati alla vita familiare, dalle foto con i figli e il marito fino a quelle con l’amatissima madre.

