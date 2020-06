Beppe Convertini è uno dei volti più celebri dello spettacolo italiano. Nato a Martina Franca, provincia di Taranto, il 20 luglio 1967. La sua carriera ha avuto inizio alla fine degli anni ’80, per la precisione nel 1987 con la partecipazione al Festival della Valle d’Itria. Dopo gli studi liceali, Beppe Convertini ha lasciato la Puglia per trasferirsi a Torino, dove si è iscritto all’Università per frequentare la facoltà di Economia.

Carriera

Nel 1989, Beppe Convertini ha iniziato a lavorare come modello. Questa parentesi della sua carriera gli ha permesso di sfilare su passerelle inrernazionali, indossando le creazioni di alcuni tra i più celebri stilisti del mondo.

Sei anni dopo, è arrivato per lui il debutto sul grande schermo con il film Belle al Bar, pellicola diretta da Alessandro Benvenuti. Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile citare il biennio 2000/2002, che lo ha visto nel cast della fortunatissima soap Vivere, nella quale ha interpretato il personaggio di Giulio Stocchi.

Figurante al Festivalbar nel 1994, ha condotto L’Estate sul 2 e, nel 2019, La Vita in Diretta Estate. Nel 2020, è invece al timone di C’è Tempo Per…, spin-off di Unomattina Estate che lo vede lavorare con Anna Falchi, sua amica di vecchia data.

Vita sentimentale

Beppe Convertini – che ha lavorato molto anche in radio e che nel 1993 ha conquistato la corona di più bello d’Italia, ottenuta l’anno prima da Ettore Bassi – è stato legato per due anni all’attrice Sara Ricci, sua collega sul set di Vivere. Nel 2008, hanno cominciato a diffondersi rumors in merito a un suo rapporto sentimentale con il cantante lirico Giovanni Cavarretta, che parlò di una loro liaison della durata di 5 anni.

Instagram

Beppe Convertini è presente su Instagram con un profilo dove condivide soprattutto scatti legati al suo mondo professionale.

Seguito sul social sopra ricordato da circa 25mila persone, attualmente non è fidanzato ufficialmente. L’attore e conduttore pugliese non ha figli ed è molto legato alla madre – ha perso il padre da adolescente – e alla sorella Maria.

