Chi è Camilla, la figlia del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo

La figlia di Maurizio Costanzo, il presentatore e giornalista. La sorella di Saverio, il regista italiano più filoamaericano. Da sempre questa è la piacevole ‘condanna’ di Camilla Costanzo, la prima figlia dell’imperatore dei talk show italiani e dell’uomo che ha creato il dibattito televisivo. Una precisazione: Camilla non è figlia di Marta Flavi o di Maria De Filippi, ma di Flaminia Morandi, la prima moglie di Costanzo.

E cosa fa Camilla nella vita? ‘Semplicemente’ la scrittrice. O, come dice papà Maurizio, che nelle vesti di padre e persino di nonno non ce lo vediamo proprio – ma lo immaginiamo ‘sciolto’ a giocare e a fare ‘bubbusettete’ – lei riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri.

Testi non proprio popolari, ma noti tra gli addetti del settore. D’altra parte da un padre giornalista poteva nascere come minimo solo una scrittrice. E i testi? Quali i titoli? “Una bellissima notte senza luna” e “Ero cosa loro. L’amore di una madre può sconfiggere la mafia”. Ma non è tutto merito di papà. Anche di mamma, di cui Maurizio dice: «Flaminia è la madre dei miei figli e io le sarò sempre grato di questo».

Parlando dei figli Maurizio Costanzo ha detto: «Saverio è intelligente, ottimo regista cinematografico, il maggior pregio è la serietà. Camilla riesce a conciliare il mestiere di mamma con quello di scrittrice di libri. Gabriele è un ragazzo buono, bello dentro. Mi chiedo sempre se rimane o no. È una presenza che mi piace, sapere che c’è lui a casa con noi mi dà una grande serenità».

Del carattere di Camilla sappiamo che è una persona molto sensibile, che odia i social network, dove scrive molto poco e che il suo piatto preferito è la pasta al burro. Insomma, una persona semplice.

Eppure ieri, tra tanti figli, per pochi secondi Maurizio Costanzo ne ha avuto una nuova: Bianca Guaccero. La bella conduttrice è stata protagonista di una parodia dell’ex gieffino e concorrente dell’Isola dei famosi Jonathan, che le ha detto: «Ho scoperto qualcosa di sconcertante. Voglio esclusivo sotto! Ho scoperto chi è un tuo parente ed è molto potente. Con calma, perché sono emozionato. Il parente nascosto di Bianca Guaccero è Maurizio Costanzo!». E così Johnathan ha mostrato al pubblico una foto della Guaccero, fino a quel momento stupita, con i baffi. Scherzi televisivi che si fanno. Dallo stile un po’ antico, ma sempre divertenti per chi ha una certa età e ama le cose semplici.

