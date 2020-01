Chi è Carla, la moglie di Gianna Nannini

Sono giorni belli questi per Gianna Nannini, la rocker italiana per eccellenza, l’unica che, al femminile, può competere con Vasco Rossi.

Lo staff della cantante senese ha annunciato che a maggio partirà il suo tour europeo, che coinvolgerà Parigi, Bruxelles, Lussemburgo e ben quattro tappe in Germania. Già, perché non si sa secondo quale gioco del destino musicale, Gianna piace molto ai tedeschi. C’è stato addirittura un momento in cui nel cuore dei tedeschi si contendeva il palco con Sabrina Salerno.

Ad attrarre anche di Gianna Nannini, il fatto che non ha mai nascosto la sua attrazione sessuale nei confronti delle donne. E da quarant’anni la persona accanto a Gianna è Carla.

Una donna semplice, che ha sempre preferito stare dietro le quinte della famosa diva, per non rovinarle l’immagine e per non renderla protagonista di polemiche sterili o inutili. Perché il bello dei rocker è anche questo. Essere ribelli nella vita e molto protettivi nei confronti della famiglia nella vita privata. Con Carla, Gianna si è sposata in Inghilterra. Le due hanno una figlia, Penelope, partorita da Gianna. Le due abitano anche a Londra.

E c’è un motivo legato alla legge, molto funzionale. «A Londra vivo da tempo – ha spiegato Gianna – sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare».

Tornando al tour della Nannini, sono previste tappe il 18 novembre al Pala Florio di Bari, il 19 novembre al Pala Partenope di Napoli; il 21 novembre al Pala Catania di Catania, il 25 novembre al Pala Verde di Treviso, il 28 novembre al Pala Alpitour di Torino, l’1 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano, e il 3 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it). In scaletta tutti i brani del disco ‘la differenza’.

Quest’anno Gianna, che negli anni passati è stata superospite e non è mai stata concorrente al Festival di Sanremo, non sarà all’Ariston. Non è dato sapere se, in mezzo a tanti artisti, Amadeus l’ha cercata. Siamo sicuri comunque che la nostra rocker preferita preferirà trascorrere le serate con la famiglia, giocando, studianto e facendo la mamma con la sua piccola, avuta in tarda età.