Maurizio Crozza, uno dei talenti comici più noti in Italia, è sposato da quasi 30 anni con Carla Signoris.

Quanti anni ha Carla Signoris?

Carla Signoris, moglie di Maurizio Crozza, è nata a Genova il 10 ottobre 1958. Questo significa che, nel 2020, ha compiuto 62 anni.

Studi e carriera

Dopo il diploma al Liceo Scientifico, Carla Signoris si è iscritta alla facoltà di Architettura e alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Il suo esordio è arrivato nel 1980, anno in cui ha calcato i palcoscenici teatrali con lo spettacolo La Bocca del Lupo.

In 40 anni di carriera, Carla Signoris ha lavorato in tv e al cinema. Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile citare l’esordio al cinema con il film Peggio di Così si Muore di Marcello Cesena, ma anche la conquista dei due Nastri d’Argento. Il primo è arrivato nel 2012 per il cortometraggio Countdown. Il secondo, invece, è arrivato per il film Lasciati Andare.

Nel cast di fiction come Tutti Pazzi per Amore, ha lavorato tanto anche in teatro e in programmi televisivi come La Tv delle Ragazze – Gli Stati Generali, Camera Caffè, Crozza Italia, Colorado Caffè Live.

Rapporto con Maurizio Crozza

Carla Signoris è sposata con Maurizio Crozza dal 1991. Dal loro amore sono nati due figli, Giovanni e Pietro.

Instagram

Carla Signoris è presente su Instagram con un profilo seguito da circa 36mila persone. Su questo spazio social, condivide foto inerenti il lavoro e scatti legati alla vita privata (p.e. istantanee con i figli da piccoli).

