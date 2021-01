Chi è Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso?

Carolina Sansoni è la fidanzata del cantante Tommaso Paradiso .

Carolina Sansoni è una professionista della comunicazione e del marketing.

Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti, è legato da anni a Carolina Sansoni. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Carolina Sansoni?

Carolina Sansoni è nata a Roma nel 1992. Ciò significa che, nel 2021, compirà 29 anni, nove meno del celebre fidanzato classe 1983.

Carriera

Dopo gli studi liceali a Roma, Carolina Sansoni si è trasferita a Londra, dove ha studiato Comunicazione & Marketing. La compagna di Tommaso Paradiso ha perfezionato la sua formazione presso l’Istituto Marangoni, frequentando successivamente un master in International Business presso l’Hult International.

Dopo un periodo in KPMG, Carolina Sansoni, che scrive per Vanity Fair, ha iniziato a lavorare nel settore commerciale di un’agenzia di pubblicità. Nel frattempo, ha fondato la start up Denoise Design, un e-commerce dedicato ai designer di moda emergenti.

Da non dimenticare è anche il progetto Talkin Pills, dedicato alla narrazione social del mondo del lavoro.

Rapporto con Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso, legati da diversi anni, si sono conosciuti allo stadio durante una partita di calcetto. Parlando della compagna, il cantante romano ha detto di aver trovato in lei “una ragazza normale, lontana dai riflettori”.

Instagram

Carolina Sansoni, a cui Paradiso ha dedicato diversi suoi brani, il più celebre dei quali è Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 50mila persone.

