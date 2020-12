Chi è Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020: vero nome, fidanzato, Instagram

Vincitrice della quattordicesima edizione di X Factor, Casadilego è la giovane cantante che ha incantato tutti fin dalla prima apparizione sul palco del talent. Scopriamo qualcosa su di lei.

Casadilego: qual è il suo vero nome?

Il vero nome di Casadilego è Elisa Coclite. Nata nel 2003 a Bellante, in provincia di Teramo, ha partecipato a X Factor nel team under donne e ha avuto come leader Hell Raton.

LEGGI ANCHE: George Clooney dimagrisce troppo per un film: ricoverato per una pancreatite

Carriera

Casadilego ha iniziato ad avvicinarsi alla musica da piccola soprattutto grazie al padre. La giovane vincitrice di X Factor è infatti la figlia di Massimiliano Coclite, talentuoso jazzista e docente presso il Conservatorio de L’Acquila. Il suo percorso nel mondo della musica è partito con il pianoforte.

A nove anni è poi passata alla chitarra. Dagli 8 ai 15 anni si è invece cimentata nello studio del violoncello. Il suo cantante preferito è Ed Sheran. Proprio ispirandosi al suo brano Lego House ha scelto il nome d’arte.

Canzone Vittoria

Vittoria è il brano con cui Casadilego si è esibita in occasione del primo live di X Factor. La canzone narra di una giovane che aspetta una bimba e che le parla con amore ancora prima che lei venga al mondo.

Vita privata e Instagram

Casadilego è fidanzata con un giovane musicista di nome Alessio. La giovane vincitrice di X Factor 2020 è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 189mila persone.

LEGGI ANCHE: Chi è Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando?