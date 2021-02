Chi è Caterina Varzi, la moglie di Tinto Brass?

Caterina Varzi è la seconda moglie di Tinto Brass.

Quanti anni ha Caterina Varzi?

Caterina Varzi è nata a Soverato nel 1961. Ciò significa che, nel 2021, compirà 60 anni, 28 meno del celebre marito.

Studi e lavoro

Laureata in Giurisprudenza, Caterina Varzi ha conseguito un master in psicologia giuridica. Da giovane ha lasciato la Calabria, sua terra natale, per trasferirsi a Bologna.

Rapporto con Tinto Brass

Caterina Varzi ha conosciuto Tinto Brass ai tempi in cui lavorava in uno studio legale del capoluogo emiliano specializzato in cause inerenti il mondo della cinematografia. Nel 2008, due anni dopo la morte della prima consorte del regista Carla Cipriani, hanno iniziato a frequentarsi.

L’anno seguente, Caterina è comparsa in Hotel Courbet, cortometraggio presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e dedicato da Brass al pittore Gustave Courbet. Sua assistente personale dal 2010, la Varzi è convolata a nozze con il regista milanese nel 2017.

Instagram

La moglie di Tinto Brass è presente su Instagram con un profilo seguito da poco più di 200 persone.

