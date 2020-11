Balla coi Lupi, Gli Intoccabili, Robin Hood: questi sono solo alcuni dei film a cui deve la sua fama Kevin Costner. L’attore americano è sposato da tanti anni con Christine Baumgartner. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha Christine Baumgartner, la moglie di Kevin Costner?

Christine Baumgartner è nata nel marzo 1974. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 46 anni, 19 meno del consorte.

Carriera

Comparsa in un paio di episodi del Johannes B. Kerner Show, la moglie di Kevin Costner è oggi una designer di borse.

Rapporto con Kevin Costner

Kevin Costner e Christine Baumgartner si sono incontrati per la prima volta nel 1994. Ai tempi, l’attore aveva divorviato da poco dall’attrice Cindy Silva, sposata nel 1978. Dopo quel primo incontro, Costner e la Baumgartner non hanno approfondito la conoscenza. La coppia, ha infatti iniziato a uscire nel 1998, portando avanti la frequentazione fino al 2002.

LEGGI ANCHE: Melissa Satta: “Come ho salvato il matrimonio con Boateng”

Le cose tra loro, arrestatesi per via dell’iniziale volontà di Costner, già padre di quattro figli, di non allargare la famiglia, hanno preso presto una piega diversa in quanto, nel 2004, Costner e la Baumgartner si sono sposati nel rance dell’attore ad Aspen. Dal loro amore sono nati tre figli: Cayden, Hayes e Grace.

LEGGI ANCHE: Kevin Richardson, lo zoologo che fa il bagno coi leoni