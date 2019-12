Chi è Cinzia Primatesta, la moglie dello chef Antonino Cannavacciuolo

Non una moglie qualsiasi ma il più grande punto di riferimento dello chef dalle ‘grandi pacche’ sulle spalle. L’unica pecca, per lui, è che non mangia carne. Ma tutto si può superare.

Bionda, di successo, ma soprattutto vegetariana: Cinzia Primatesta è la moglie di Antonino Cannavacciuolo.

Come in un film romantico, i due si sono incontrati in cucina, è scattato subito un colpo di fulmine e da allora non si sono più lasciati. La coppia oggi è più innamorata che mai, collabora sul lavoro e ha due figli: Andrea, 4 anni, ed Elisa, 9. Ma chi è Cinzia Primatesta?

Prima di diventare per tutti la moglie di chef Cannavacciuolo, è stata una manager di successo. Ancora oggi gestisce una catena di hotel di lusso e collabora con il marito nella gestione dei loro ristoranti. Il loro primo incontro è avvenuto nel 1995, quando la famiglia di Cinzia, famosa nel campo della ristorazione, decise di assumere per tre mesi Antonino.

«Toni venne a ‘L’Approdo’, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi – ha raccontato -. Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo ‘Villa Crespi’, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo».

Dopo l’avventura del primo ristorante, nel 2005 la coppia si è sposata, formando presto una famiglia grazie alla nascita di Elisa e Andrea.

A rendere decisamente curiosa questa coppia è il fatto che, nonostante suo marito sia uno chef di fama internazionale, Cinzia Primatesta non gli consente di cucinare in casa. «Mangia solo tofu e insalata» ha spiegato laconico Cannavacciuolo durante un’intervista. Anche il piccolo di casa, Andrea, segue il regime alimentare della madre, mentre Elena è molto più simile al suo celebre papà e mangia di tutto.

«A casa non cucino anche perché mia moglie è vegetariana – ha svelato il giudice di MasterChef qualche tempo fa -: mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce. Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui».

Nonostante ciò Cannavacciuolo è convinto che la moglie sia la sua anima gemella: «È la mia miglior amica – ha rivelato -, la persona assieme alla quale ho piantato un seme che è diventato una pianta. È la mamma dei miei figli, una donna stupenda».

Insomma, visto il menù che seguono entrambi, non è sempre vero che chi si somiglia si piglia.

