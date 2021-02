Chi è Claudia Maria Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello?

Claudia Maria Capellini, la compagna di Panariello, è nata a Cremona.

Classe 1985, è una splendida modella.

La sua relazione con il comico e conduttore è iniziata nel 2017.

Giorgio Panariello è uno degli artisti simbolo della comicità italiana. Da diversi anni ormai, il 61enne fiorentino, alla guida assieme a Marco Giallini del programma Lui è Peggio di Me, è fidanzato con Claudia Maria Capellini. Scopriamo qualcosa di più sul suo conto!

Quanti anni ha Claudia Maria Capellini?

Claudia Maria Capellini, cremonese doc, è nata il 16 marzo 1985. Ciò significa che, nel 2021, compirà 36 anni, 25 meno del compagno.

Studi e carriera

Diplomata al Liceo Linguistico, la compagna di Panariello ha studiato Relazioni Pubbliche allo IULM di Milano e, successivamente, Digital Marketing Communication allo IED. Attualmente lavora come modella e come pr per diversi locali del capoluogo lombardo.

Rapporto con Giorgio Panariello

Claudia Capellini e Giorgio Panariello si sono conosciuti a una cena tra amici. Si frequentano ufficialmente dal 2017 e attualmente vivono a Roma.

La coppia divide la quotidianità con un tenerissimo chihuaha di nome Pocky, spesso protagonista dei loro scatti su Instagram.

Instagram

La fidanzata di Giorgio Panariello è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 21mila persone. Su questo palcoscenico social condivide diverse foto dei suoi lavori di modella, grazie alle quali è palese la straordinaria somiglianza con Belen Rodriguez.

