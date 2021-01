Elodie è una della cantanti italiane più famose e apprezzate. Prontissima per Sanremo 2021, ha un raporto speciale con la madre. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha Claudia Marthe Mitai?

Claudia Marthe Mitai è nata nel 1967. Ciò significa che al momento della nascita di Eloide, classe 1990, aveva 23 anni. La donna, che ha anche una figlia di nome Fey, è creola e originaria di Guadalupa.

Che lavoro fa?

Claudia Marthe Mitai è una celebre e talentuosa artista visuale. La donna, che è identica alla figlia, posta spesso sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 4mila persone, i suoi lavori. Nelle ultime settimane, il suo nome è salito agli onori della cronaca per una collaborazione speciale: la creazione dei packaging della collezione di make up firmata da Elodie per Sephora.

Rapporto con Elodie

Elodie Di Patrizi ha parlato più volte del rapporto con la splendida madre.

ll rapporto con mia madre è molto cambiato nel tempo, lei è molto esuberante, viene da una cultura diversa.

Queste alcune delle parole dedicate dalla cantante al rapporto con Claudia, che ha divorziato dall’ex Roberto quando le due figlie erano piccole, vivendo una separazione burrascosa. In virtù di questo clima, Elodie, che ha lasciato da giovanissima il rione romano del Quartaccio, ha sempre affermato di essere cresciuta troppo presto.

