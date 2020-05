Chi è Claudia Ruggeri, Miss di Avanti un Altro e cognata di Paolo Bonolis

Fino a qualche tempo fa, Claudia Ruggeri era nota soprattutto come Miss di Avanti un Altro. Oggi come oggi, è ormai noto il suo essere la cognata di Paolo Bonolis. Claudia, infatti, è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia. Nel corso di una recente intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, si è confessata raccontando qualche dettaglio sulla sua carriera, iniziata in un programma a dir poco noto della tv italiana.

Claudia Ruggeri: quando è iniziata la sua carriera

Claudia Ruggeri ha iniziato la sua carriera a Domenica In. La donna, infatti, è stata scelta come valletta di una delle edizioni del programma di Rai Uno, ai tempi condotto proprio da Bonolis. Dietro le quinte del programma pomeridiano di Rai Uno, ha conosciuto l’uomo che, nel 2016, è diventato suo marito. Si tratta di Marco Bruganelli, fratello di Sonia.

Ai tempi Claudia era giovanissima ed era fidanzata con un ragazzo a suo dire estremamente geloso. L’ex fidanzato, infastidito dal fatto che lei facesse televisione, ha deciso di lasciarla di punto in bianco. Mentre piangeva in un momento di sconforto dietro le quinte del programma, un ragazzo le si è avvicinato e le ha chiesto come mai una donna così bella stesse piangendo. Da lì è iniziata la storia con l’uomo che, nel 2016, l’ha portata all’altare.

LEGGI ANCHE: Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato?

Il rapporto con Bonolis e la moglie

Nel corso dell’intervista a Sorrisi e Canzoni, Claudia Ruggeri ha parlato del rapporto con i celebri cognati. Sonia Bruganelli è per lei come una sorella, mentre Paolo Bonolis è stato definito una “persona straordinaria”.

Claudia ha specificato che la loro armonia è tipica di una grande famiglia, in quanto i suoi parenti e quelli della Bruganelli si conoscono e si frequentano. Una parentesi è stata poi dedicata al marito che, a suo dire, non è assolutamente geloso ed è consapevole che gli scatti e gli abiti sexy sono solo un gioco legato alla trasmissione.

LEGGI ANCHE: Davide Bonolis in ospedale: come sta il figlio del conduttore Paolo