Malika Ayane è una delle cantanti italiane più amate.

Madre di una figlia di nome Mia, è legata dal 2018 a Claudio Fratini.

L’uomo lavora come manager nel campo dello spettacolo.

Malika Ayane è una delle intepreti più raffinate della musica italiana. Reduce da Sanremo 2021 dove ha cantato il brano Ti Piaci Così, è fidanzata da anni con Claudio Fratini. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui!

Tutto su Claudio Fratini, il compagno di Malika Ayane

Claudio Fratini lavora come manager nel campo dello spettacolo. Legato a Malika Ayane dal 2018, ha conosciuto la cantante a una festa e ha vissuto il classico colpo di fulmine. Parlando della loro storia nel corso di un’intervista a Vanity Fair nel 2019, Malika Ayane ha usato queste parole:

Sto bene con il mio compagno. Se non hai la fortuna di incontrare subito una persona con cui stare tutta la vita, è sacrosanto cercare di essere felici, di non accontentarsi. È anche quello che tento di insegnare a mia figlia Mia, che ha finalmente l’età per capire che una madre bislacca non è necessariamente una tragedia.

La storia con Claudio Fratini è arrivata nella vita di Malika Ayane dopo la fine del matrimonio con il regista Federico Brugia. Prima del rapporto con Brugia, Malika Ayane era stata legata a Cesare Cremonini, con il quale ha duettato nel brano Hello.

Instagram

Claudio Fratini è presente su Instagram con un profilo i cui contenuti sono accessibili solo ai follower confermati.

