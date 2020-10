Scarlett Johansson, una delle attrici più talentuose e sensuali, si è sposata per la terza volta. La musa di registi come Woody Allen ha detto sì a Colin Jost, al suo fianco come fidanzato ufficialw da maggio 2019 (la loro relazione è però iniziata nel 2017). Ad annunciare le nozze, celebrate con una cerimonia intima, è stato l’account Instagram della ONG Meals on Wheals.

Al matrimonio, che si è svolto lo scorso week end, per via delle norme anti Covid erano presenti solo i familiari stretti dei due sposi. Detto questo, scopriamo qualcosa di più sul terzo consorte dell’attrice più pagata al mondo.

Quanti anni ha Colin Jost, il terzo marito di Scarlett Johansson?

Colin Jost, terzo marito di Scarlett Johansson, è nato a New York il 29 giugno 1982. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 38 anni.

Carriera

Laureato ad Harvard, nel 2005 ha iniziato a lavorare come autore al Saturday Night Live. Jost ha lavorato anche nel cinema. Tra le pellicole che l’hanno visto protagonista è possibile citare Staten Island Summer, How to Be Single. Il terzo consorte di Scarlett Johansson – l’attrice è stata sposata anche con Ryan Reynolds e con Romain Dauriac, dal quale ha avuto la piccola Rose – ha scritto anche due sceneggiature (per i film Estate e State Island).

Instagram

Colin Jost a differenza della moglie è presente su Instagram. L’attore ha un profilo seguito da oltre 500mila persone e tramite il quale condivide soprattutto dettagli relativi al lavoro.

