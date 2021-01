Chi è Corinna Betsch, la moglie di Michael Schumacher?

Il grande Michael Schumacher, nato il 3 gennaio 1969, è sposato dal lontano 1995 con Corinna Betsch. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Quanti anni ha la moglie di Schumacher?

Corinna Betsch, amatissima moglie di Michael Schumacher, è nata ad Halver il 2 marzo 1969. La donna è quindi coetanea del celebre marito, rimasto vittima ormai sette anni fa di un incidente sugli sci che ha completamente sconvolto la sua vita.

Carriera

Anche Corinna si è distinta nel mondo dello sport. La moglie di Schumacher ha infatti un passato da amazzone. Vincitrice di molte competizioni, ha conquistato la medaglia d’oro ai campionati europei edizione 2010 della National Reining Horse Association.

Rapporto con Michael Schumacher

Molto legata alla madre Gabriele, Corinna, ambasciatrice PETA, ha detto sì a Michael Schumacher il 1° agosto 1995 con una cerimonia a sorpresa nel municipio di Kerpen, città di origine del pilota (ai tempi, la coppia fece di tutto per sfuggire ai fotografi). Dopo il rito civile, Michael Schumacher e Corinna – non presente su alcun social media – si sono sposati anche in chiesa.

Dal loro amore sono nati due figli: Gina Maria, venuta al mondo il 20 febbraio 1997, e Mick, classe 1999. Il ragazzo ha deciso di seguire le orme del padre e debutterà in Formula 1 il prossimo mese di marzo a Melbourne nel team Haas.

