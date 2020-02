Martedì 11 febbraio 2020 è iniziata l’ottava stagione di Pechino Express. Con l’avvio di questa nuova avventura televisiva, si sono riaccesi i riflettori su uno dei personaggi del piccolo schermo – e degli schermi social – più amati degli ultimi anni. Di chi siamo parlando? Di Costantino Della Gherardesca. Se vuoi sapere qualcosa di più su di lui, seguici nelle prossime righe.

Chi è Costantino Della Gheradesca?

Costantino Della Gherardesca è uno dei nomi più noti in Italia nell’ambito della radio e della conduzione televisiva. Nato a Roma il 29 gennaio 1977, porta il cognome della madre in quanto il padre l’ha riconosciuto solo quando aveva 5 anni.

Laureato in filosofia a Londra – ha studiato presso il King’s College – ha avuto un’infanzia e un’adolescenza travagliate. Costantino Della Gheradesca, infatti, ha cominciato attorno ai 15 anni ad avere a che fare con le malattie mentali.

Da quando è un volto noto, non ha mai nascosto di aver sofferto di disturbi di ansia generalizzata e attacchi di panico e, fino a 23 anni circa, di avere avuto a che fare con le droghe e con le comunità di recupero. Dichiaratamente omosessuale (ha fatto coming out da adolescente ed è convinto che la sua sessualità l’abbia penalizzato in ambito lavorativo), ha confessato di essere stato vittima di omofobia durante gli anni della scuola.

Carriera televisiva

La carriera televisiva di Costantino Della Gherardesca – la cui madre è discendente della celebre famiglia nobile toscana – è iniziata nel 2001. Il suo battesimo sul piccolo schermo è legato a Chiambretti C’è, progetto televisivo tra i più importanti del comico aostano.

Costantino Della Gheradesca, che ha all’attivo anche una collaborazione con il quotidiano L’Indipendente e con il sito Dagospia, ha partecipato a Chiambretti Night ed è stato opinionista de L’Italia sul 2.

Nell’autunno 2012, in coppia con il nipote Gherardo Fedrigo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, ha partecipato a Pechino Express. Ai tempi il conduttore era Emanuele Filiberto Di Savoia. L’anno successivo, il timone del programma è stato affidato a lui. Proseguendo con le tappe importanti della sua carriera, ricordiamo il docu-reality Le Spose di Costantino e la conduzione di The Voice of Italy.

Instagram

Il conduttore di Pechino Express è molto attivo su Instagram. Il suo profilo conta più di 200mila follower.

Su questo canale, Costantino condivide soprattutto scatti di lavoro. Per quanto riguarda la sua vita privata, il poco che si sa è frutto di interviste. Nel 2017, per esempio, ha dichiarato a Vanity Fair di non essere né romantico, né monogamo.