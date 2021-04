Daniele Liotti, protagonista di Un Passo dal Cielo 6, è legato da anni a Cristina D’Alberto Rocaspana.

Attrice ed ex modella, ha fatto parte del cast di Un Posto al Sole.

La coppia ha una figlia, la seconda per Liotti, di nome Beatrice.

Daniele Liotti, che è tornato a vestire i panni di Francesco Neri in Un Passo dal Cielo 6, è legato da anni a Cristina D’Alberto Rocaspana. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Quanti anni ha?

Cristina D’Alberto Rocaspana è nata a Feltre il 24 agosto 1977. Ciò significa che sta per compiere 44 anni (sei meno del compagno, classe 1971).

Carriera

La carriera di Cristina D’Alberto Rocaspana è iniziata nel 2000, anno in cui ha affiancato Diego Dalla Palma nella trasmissione Specialmente Tu. Negli anni successivi sono arrivate altre tappe importanti, come per esempio il ruolo di ereditiera nel programma L’Eredità nel 2003.

Dopo essersi formata con corsi di dizione e recitazione, ha iniziato una carriera di attrice che l’ha vista recitare in alcune delle soap più celebri della tv italiana. Tra queste è possibile ricordare Vivere, produzione in cui ha ricoperto il ruolo di Flavia Draghi, e Un Posto al Sole, soap in cui, invece, ha interpretato il ruolo di Greta Fournier.

Instagram

La compagna di Daniele Liotti è presente su Instagram con un account seguito da oltre 19mila persone.

