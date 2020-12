Luca Argentero, uno dei più talentuosi attori del panorama italiano, è legato da anni a Cristina Marino, dalla quale, nel maggio 2020, ha avuto la figlia Nina Speranza. Scopriamo qualcosa di più sulla giovane influencer che ha conquistato il cuore dell’attore.

Quanti anni ha Cristina Marino?

Cristina Marino è nata a Milano nel giugno 1991. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 29 anni.

Carriera

Con alle spalle studi di danza presso l’Accademia del Teatro Carcano di Milano, la Marino, appena maggiorenne, si è trasferita a Roma. Nel 2009 è arrivato per lei l’esordio con il film di Federico Moccia Amore 14.

Oggi come oggi, ha abbandonato la carriera nel mondo della recitazione e si dedica al lavoro di influencer. Il suo profilo Instagram, infatti, è seguito da oltre 340mila persone. Inoltre, la Marino ha dato vita al progetto Be Fancy, nel quale ha fatto confluire la sua passione per lo sport e che la vede occuparsi di stilare piani di allenamento personalizzati.

Rapporto con Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero si sono conosciuti sul set del film Vacanze ai Caraibi. A quei tempi – 2014/2015 – lui era da poco separato dalla ex moglie Myriam Catania. La coppia ha dichiarato di volersi sposare prima dell’estate 2021.

