Opinionista tv, divulgatore scientifico, scrittore, docente universitario: tutto questo e molto altro è Alessandro Cecchi Paone. Pochi sanno che il celebre volto tv, dichiaratamente omosessuale, ha una ex moglie di nome Cristina Navarro. Scopriamo qualcosa di più su di lei!

Tutto su Cristina Navarro, la ex signora Cecchi Paone

Cristina Navarro è la ex moglie di Alessandro Cecchi Paone. Recentemente ospite – in collegamento – di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un Altro Giorno, è stata legata al divulgatore scientifico per dieci anni. Il loro matrimonio è terminato nel 2003, quando Cecchi Paone ha confessato a Cristina, conosciuta poco dopo essersi trasferito in Spagna con in tasca la laurea in Scienze Politiche, di essersi innamorato di un loro comune amico.

LEGGI ANCHE: Chi è Alessia Navarro, la moglie di Pino Insegno?

Oggi, a quasi 20 anni dalla fine del loro rapporto sentimentale, gli ex coniugi Cecchi Paone sono rimasti molto amici e di tanto in tanto si vedono. Cristina, che dopo il coming out dell’ex marito ha vissuto due anni molto dure, attualmente vive in Spagna dove lavora come traduttrice. La ex di Cecchi Paone ha una nuova storia d’amore con un uomo di origine colombiana.

LEGGI ANCHE: Alessandro Cecchi Paone: “Fra i ministri ci sono tre gay”