Chi è Dalton Gomez, il nuovo fidanzato di Ariana Grande

Tra le cantanti più amate del mondo, Ariana Grande non sarebbe più single. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito TMZ, tra i più aggiornati per quanto riguarda i gossip sui Vip internazionali. Chi è il fortunato che fa battere il cuore della cantante, classe 1993? Il suo nome è Dalton Gomez. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Dalton Gomez: chi è il nuovo fidanzato di Ariana Grande

Su Dalton Gomez non si hanno molte informazioni. Da quel poco che si sa, il ragazzo sarebbe molto amico di un’altra pop star di fama mondiale: Miley Cyrus. Per quanto riguarda la professione, secondo quanto riportato sul suo account Instagram lavorerebbe come agente immobiliare, ovviamente nel settore del lusso.

Secondo i rumors, la coppia avrebbe trascorso sotto lo stesso tetto il periodo della quarantena. Come evidenziato da TMZ, a ‘tradire’ i due innamorati sarebbero stati alcuni elementi in comune individuati nelle Stories di Instagram di entrambi.

La conferma in un video

L’8 maggio scorso, è arrivata quella che per molti rappresenta una conferma della liaison. Quel giorno, infatti, è uscito il video di Stuck With U, il nuovo brano della cantante di Boca Raton (che spegnerò 27 candeline il prossimo 26 giugno).

LEGGI ANCHE: Adele ha perso 45 kg: la foto che ha fatto il giro del web

Nel video clip del brano cantato con Justin Bieber, si vede Ariana Grande che bacia Dalton Gomez. La coppia, che a parte il video non ha fornito altre conferme relative alla relazione, è stata fotografata per la prima volta a febbraio in un bar in California.

Ai tempi, la cantante ha raggiunto il locale assieme a Gomez e ad altri amici e si è trattenuta per circa 30 minuti. Di quella serata è rimasta la foto di un bacio tra Ariana e un ragazzo che, però, non è risultato immediatamente riconoscibile.

LEGGI ANCHE: Chi è Gianluigi Martino, il fidanzato di Valeria Marini