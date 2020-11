Chi è Daniel Moder, il marito di Julia Roberts?

Classe 1967 e di una bellezza che non smette di incantare. Lei è Julia Roberts. La splendida attrice è sposata da 18 anni con Daniel Moder. Scopriamo qualcosa su di lui.

Quanti anni ha Daniel Moder, il marito di Julia Roberts?

Daniel Moder è nato a Los Angeles il 31 gennaio 1969. Ciò significa che, nel 2020, ha compiuto 51 anni, due meno della moglie.

Carriera

Figlio del produttore cinematografico Mike Moder, il marito di Julia Roberts è un celebre direttore della fotografia. La sua carriera è iniziata nel 1995 sul set del film Crimson Tide, pellicola diretta da Tony Scott e con nel cast grandi attori come Denzel Washington e Gene Hackman.

Laureato in Psicologia all’Università del Colorado Boulter, ha conosciuto la moglie sul set del film The Mexican nel 2000. Tra le altre pellicole a cui ha lavorato ricordiamo Mr & Mrs Smith, film del 2005 che fu galeotto per Brad Pitt e Angelina Jolie.

Rapporto con Julia Roberts

Sposatosi per la prima volta con Vera Steimberg dal 1997 al 2002, ottenuto il divorzio è convolato a nozze con la diva di Pretty Woman. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter il 28 novembre 2004 e Henry Daniel il 18 giugno 2007.

Instagram

Danny Moder, marito di Julia Roberts, è presente su Instagram con un profilo seguito da circa 41mila persone e sul quale condivide diversi dettagli della sua vita familiare.

