Alessandro Cattelan, conduttore di X Factor, è risultato positivo al Coronavirus. A seguito della notizia della sua positività, hanno cominciato a rincorrersi indiscrezioni in merito alla conduzione del live del 5 novembre 2020. Sky, per non perdere la spettacolarità dello show, ha scelto di sostituirlo con Daniela Collu. Scopriamo assieme chi è.

Daniela Collu: quanti anni ha?

Daniela Collu è nata a Roma il 23 agosto 1982. Questo significa che da pochi mesi ha compiuto 38 anni.

Carriera

Laureata in Storia dell’Arte, Daniela Collu ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv con il programma Aggratis!, trasmissione condotta nel 2013 da Fabio Canino e Chiara Francini che l’ha vista lavorare in veste di opinionista.

L’anno successivo, è stata autrice e conduttrice del programma Share su Radio 2. Sempre al 2014 risale il suo ritorno in televisione con ExtraFactor, esperienza che l’ha vista compagna di viaggio di Mara Maionchi e Davide Camicioli.

Con alle spalle esperienze di autrice televisiva per Il Grande Fratello e Stato Civile – l’Amore è Uguale per Tutti, nel 2020 è alla guida di Hot Factor, uno spazio televisivo che raccoglie a caldo i punti di vista dei giudici di X Factor.

Libri

Nel 2019, Daniela Collu ha pubblicato per i tipi di Vallardi il libro Volevo Solo Camminare, il racconto della preparazione al Cammino di Santiago e degli oltre 300 km percorsi in pochi giorni. Nel 2020, invece, ha pubblicato Un Minuto d’Arte.

Instagram

Daniela Collu è molto attiva su Instagram. Il suo profilo @stazzitta è seguito da oltre 180mila persone e la vede condividere sia scatti dedicati al lavoro, sia foto dei momenti della vita privata.

