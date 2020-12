Chi è Daniela Pasti, la moglie di Corrado Augias?

Conduttore, divulgatore, scrittore: tutto questo e molto altro è Corrado Augias. Il giornalista ed ex politico è sposato con Daniela Pasti. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Cosa sappiamo di Daniela Pasti?

Daniela Pasti, sposata con Corrado Augias da tanti anni, ha un passato da inviata speciale di Repubblica. La donna ha condiviso con il marito anche parte del percorso lavorativo. I due, infatti, hanno scritto assieme il libro Tre Colonne in Cronaca, un romanzo che molti hanno definito una sorta di profezia del successo di Silvio Berlusconi. Nel 1965, la coppia ha avuto la figlia Natalia, che ha deciso di seguire la strada del giornalismo.

LEGGI ANCHE: Valerio Pino figlio segreto di Corrado? La famiglia lo disereda

Chi era il padre?

Daniela Pasti, moglie di Corrado Augias, è figlia di un uomo che ha segnato la storia. Di chi stiamo parlando? Del generale Nino Pasti. Nato a Bologna nel 1909 e venuto a mancare a Roma nel 1992, ha combattuto nella Guerra d’Etiopia e, fino al 1941, nella seconda guerra mondiale.

Ex senatore, si è battuto per tanti anni con lo scopo di mettere in luce gli aspetti relativi alla corsa agli armamenti e ai dettagli più acerbi del contrasto tra Paesi Nato e blocco del Patto di Varsavia.

LEGGI ANCHE: La teoria di Corrado Augias: “Essere di destra è facile. Essere di sinistra difficile”