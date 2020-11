Chi è Deanna, la moglie del musicista Paolo Belli?

Paolo Belli, storico braccio destro musicale di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle nonché ex membro del gruppo Ladri di Biclette, è sposato da anni con Deanna.

Tutto su Deanna, la moglie di Paolo Belli

Di Deanna, moglie di Paolo Belli, si sa molto poco. La donna, infatti, ha scelto di non essere presente sui social. Le foto di lei sui social, pubblicate soprattutto dal marito, mostrano una donna dai capelli lunghi e lisci, portati spesso con la frangia. Proprio in virtù di questa sua decisione di condurre una vita riservata, non si sa con certezza quanti anni abbia.

Rapporto con Paolo Belli

Paolo Belli ha raccontato del rapporto con la moglie Deanna in diverse occasioni. Intervistato dal settimanale Top, il talentuoso musicista ha descritto un amore che, nel corso del tempo, ha saputo superare diversi ostacoli ed evolvere in maniera positiva.

Abbiamo avuto la fortuna di conoscerci quando eravamo squattrinati ma pieni di sogni. La nostra è una storia d’amore fatta di dialogo e di condivisione.

Queste le parole del musicista emiliano che, accanto a Deanna da oltre 30 anni, ha adottato con lei Vladik, oggi adulto. Il ragazzo è tornato a vivere nel suo Paese natale, la Bielorussia, in quanto si è innamorato di una ragazza di lì. Belli, parlando di questa decisione del figlio, ha detto di essere felice per lui e di sperare che la ragazza sia quella giusta.

