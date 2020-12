Chi è Dylan Meyer, la fidanzata di Kristen Stewart?

Kristen Stewart, ex protagonista di Twilight e negli anni successivi testimonial di marchi di prestigio come Chanel, è legata da un anno a Dylan Meyer. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Cosa sappiamo su Dylan Meyer?

Accanto all’attrice che interpreterà Lady Diana da fine 2019 – le due donne si sono fatte vedere assieme in pubblico per la prima volta nell’estate 2020 – Dylan Meyer è una sceneggiatrice. Tra le tappe più importanti della sua carriera è possibile citare la collaborazione, in qualità di co-sceneggiatrice, al film Netflix XOXO, uscito nel 2016.

La Meyer ha collaborato anche ad alcune puntate della serie televisiva di fantascienza Miss 2059 e ha scritto due cortometraggi, intitolati rispettivamente Loose End e Rock Bottom.

Rapporto con Kristen Stewart

La Meyer e la Stewart, che si sono incontrate per la prima volta sei anni fa su un set, hanno iniziato a uscire assieme dopo la fine della storia tra l’attrice che darà il volto a Lady D. e la modella Stella Maxwell.

Instagram

Dylan Meyer è presente su Instagram con un profilo seguito da 35mila persone circa, sul quale condivide diversi dettagli della sua vita personale, anche foto con la celebre fidanzata.

