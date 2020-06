Chi è Eleonora Incardona, la cognata di Diletta Leotta

Eleonora Incardona è la cognata di Diletta Leotta, una delle più belle e talentuose conduttrici italiane. La donna è la compagna di Mirko Manola, chirurgo estetico fratello della bellissima siciliana (i due hanno un cognome diverso perché Mirko è nato da una relazione che Ofelia, la madre della Leotta, ha avuto prima di incontrare il padre della speaker di Radio 105).

Eleonora Incardona: cosa sappiamo di lei

Come in tanti altri casi quando si parla di Vip, anche in quello della bellissima cognata di Diletta Leotta Instagram è una preziosa miniera di informazioni. Guardando il profilo di Eleonora, si può per esempio scoprire che vive a Milano.

La splendida fidanzata di Mirko Manola, che con Diletta ha in comune anche un progetto imprenditoriale legato a un brand di creme, è seguita da oltre 400mila persone. Forme esplosive come la Leotta, Eleonora ama giocare a golf – basta vedere la sua bio e dare un’occhiata alle foto per accorgersene – ed è un’imprenditrice di successo.

La cognata di Diletta Leotta è infatti proprietaria del marchio Private Watch Club, negozio di orologi e gioielli di lusso (qui il profilo Instagram dell’azienda). Ventotto anni, Eleonora è una vera star su Instagram. Il suo profilo, che come già detto è molto seguito, è caratterizzato soprattutto dalla presenza di selfie che fanno il pieno di like.

L’impegno da imprenditrice è il suo presente… cosa sappiamo del suo passato? Che è originaria di Ragusa e che, dopo il diploma al Liceo Scientifico, si è laureata in Giurisprudenza a Catania, con il sogno di diventare magistrato. La vita, per ora, l’ha portata a lavorare in un settore molto diverso, ma con grande successo e determinazione.

