Chi è Emma Heming, la moglie di Bruce Willis?

La moglie di Bruce Willis è una super modella inglese.

è una super modella inglese. La coppia si è sposata nel 2009.

Willis ed Emma Heming hanno due figlie.

Bruce Willis è uno dei simboli del cinema mondiale. I film che lo hanno reso famoso sono numerosi e tutti entrati nella storia. Legato per tanti anni a Demi Moore, con la quale ha mantenuto ottimi rapporti, è sposato con la modella Emma Heming. Scopriamo qualcosa su di lei!

Quanti anni ha Emma Heming?

Emma Heming è nata a Malta il 18 giugno 1978. Ciò significa che nell’estate 2021 compirà 43 anni, 23 meno di Willis, che il 19 marzo spegnerà 66 candeline.

LEGGI ANCHE: Star di TikTok si uccide a 18 anni. Il padre: “Non sono pronto a seppellirla”

Carriera

La carriera di Emma Heming si snoda tra la moda e il cinema. Per quanto riguarda le presenze in passerella, è impossibile non ricordare le sfilate per brand di spicco mondiale, da Paco Rabanne a Valentino e Christian Dior.

Il suo percorso artistico si contraddistingue anche per diverse presenza sul grande schermo. Tra i film a cui la moglie di Bruce Willis ha partecipato è possibile citare Perfect Strangers e Il Peggior Allenatore del Mondo nel 2007, ma anche RED 2 nel 2013.

Inoltre, la Heming è founder e CEO di una linea di prodotti di bellezza per mamme tutti naturali e realizzati con il cocco.





Rapporto con Bruce Willis

Bruce Willis ed Emma Heming sono convolati a nozze nel 2009 dopo cinque mesi di relazione. Nell’aprile 2012 hanno accolto la prima figlia Mabel Ray. Due anni dopo, invece, è arrivata Evelyn Penn, nata il 5 maggio 2014.

Instagram

La moglie dell’attore di film com Die Hard e Il Giustiziere della Notte – Death Wish è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 141mila persone.

LEGGI ANCHE: Bruce Willis e Demi Moore: la quarantena riunisce la coppia