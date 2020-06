Chi è Eve Hewson, la figlia di Bono degli U2

Eve Hewson è una delle figlie d’arte più celebri al mondo. Suo padre è infatti Bono Vox, all’anagrafe Paul David Hewson. La ragazza, 29 anni, ha deciso di prendere una strada diversa dalla musica. La figlia di Bono – il celebre cantante ne ha altri tre – ha infatti scelto di diventare attrice.

Eve Hewson: dove e quando è nata

Eve Hewson, seconda figlia di Bono Vox e della moglie Ali, è nata a Dublino il 7 luglio 1991. Come sopra accennato, ha tre fratelli. Sua sorella maggiore si chiama Jordan, mentre i due figli maschi del frontman degli U2 si chiamano Elijah e John.

La ragazza ha più volte raccontato del rapporto con il celebre padre, regalando alla stampa curiosi aneddoti. Qualche esempio? Il fatto che la accompagnasse a scuola in vestaglia, ma anche la sua abitudine di ascoltare i Backstreet Boys in auto con lei quando era piccola.

Carriera

Tornando un attimo a Eve, ricordiamo che ha studiato presso la New York State University. Per seguire il suo amore per la recitazione, si è trasferita a Brooklyn. Il suo esordio risale al 2005. La secondogenita di Bono Vox ha debuttato come attrice in un cortometraggio dal titolo Lost and Found, progetto che ha visto nel cast anche sua sorella Jordan.

La vera svolta della sua carriera è però arrivata con Paolo Sorrentino, che l’ha scelta per la pellicola This Must Be The Place, film del 2011. Da lì, per la figlia di Bono Vox si sono spalancate le porte del successo, con numerose altre produzioni di fama mondiale. Tra queste, è possibile citare Il Ponte delle Spie, film com Tom Hanks.

Instagram

La figlia di Bono Vox è presente su Instagram con il profilo @memphisevehewson. Su questo palcoscenico social, che la vede seguita da circa 87mila persone, condivide soprattutto scatti legati alla professione (l’ultimo è una foto con Eva Green, sua compagna sul set di The Luminaries).

