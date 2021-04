Chi è Fabrizio Lucci, il compagno di Vittoria Puccini?

Fabrizio Lucci è un celebre direttore della fotografia.

Il suo incontro con Vittoria Puccini risale alla fiction Anna Karenina.

Non è mai stato sposato e non ha figli.

Vittoria Puccini è tornata in tv con La Fuggitiva, mini serie thriller in cui interpreta il misterioso personaggio di Arianna Comani che, dopo l’omicidio del marito Fabrizio, assessore all’urbanistica, inizia una rocambolesca fuga che porta a scoprire dettagli oscuri sul suo passato.

L’attrice, diventata famosa con Elisa di Rivombrosa (set su cui ha conosciuto il celebre ex Alessandro Preziosi, padre di sua figlia Elena), è fidanzata da anni con Fabrizio Lucci, l’uomo che le ha fatto capire che “l’amore non è necessariamente patema d’animo e sofferenza in attesa di un inevitabile dolore”. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua biografia!

Quanti anni ha Fabrizio Lucci?

Fabrizio Lucci è nato a Roma il 30 luglio 1961. Ciò significa che sta per compiere 60 anni (18 più della compagna che, parlando della loro differenza d’età, ha affermato che non ha mai rappresentato un peso).

Che lavoro fa?

Come già specificato, Fabrizio Lucci è direttore della fotografia. Il suo esordio risale al 1998 con il film Barbara di Angelo Orlando. Il compagno di Vittoria Puccini ha collaborato più volte con Paolo Genovese, regista della saga di Immaturi e con Leonardo Pieraccioni.

Per quanto riguarda il lavoro nelle produzioni tv, tra le varie tappe della sua carriera è possibile citare la fiction Dio Vede e Provvede con Angela Finocchiaro, ma anche Don Matteo.

Instagram

Fabrizio Lucci non è presente su questo social ma compare spesso negli scatti di Instagram della compagna.

