Chi è Fabrizio Vannucci, l’ex compagno di Vittoria Schisano?

La sua storia d’amore più famosa rimane quella con Fabrizio Vannucci, che le fece la fatidica proposta.

Vittoria Schisano, ex concorrente di Ballando con le Stelle e celebre attrice, è molto riservata sulla sua vita privata. Nel novembre 2019, intervistata da Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Me, aveva affermato di essere fidanzata con un uomo di nome Donato, sul quale non ha dato dettagli.

In merito al suo passato sentimentale, non si può non fare riferimento alla relazione con Fabrizio Vannucci (oggi finita). Scopriamo qualcosa su di lui.

Quanti anni ha Fabrizio Vannucci, l’ex della Schisano?

Ai tempi della relazione con l’attrice e compagna di ballo di Marco De Angelis, Fabrizio Vannucci affermò in un’intervista di avere 51 anni. Considerando che parliamo del 2015, dovrebbe essere nato nel 1964 e, per tanto, prossimo a spegnere 56 candeline. Ha quindi 19 anni più dell’ex compagna, nata nel 1983.

Che lavoro fa?

Vannucci si occupa di brokeraggio finanziario.

Rapporto con Vittoria Schisano

Storia d’amore iniziata dopo il classico colpo di fulmine, il rapporto tra Vittoria Schisano e Fabrizio Vannucci è ormai finito. La modella e attrice, infatti, in un’intervista rilasciata qualche anno fa ha affermato di cercare una persona più attenta nei suoi confronti. Nel corso del periodo che li ha visti legati sentimentalmente, Vannucci ha fatto, in diretta televisiva a Domenica Live, la fatidica proposta all’allora compagna.

