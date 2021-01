Chi è Federica Schievenin, la moglie di Nicolò Barella?

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, che veste anche la maglia della nazionale, è diventato recentemente papà per la terza volta a soli 23 anni. Lui e la moglie Federica Schievenin hanno infatti accolto la piccola Matilde. Cosa sappiamo della consorte del giovane calciatore, che ha ricevuto, per la sua umiltà e per le doti tecniche, l’elogio di Arrigo Sacchi? Scopriamolo assieme nelle prossime righe!

Quanti anni ha la moglie di Nicolò Barella?

Federica Schievenin è nata nel 1989. Ciò significa che ha 8 anni più del marito.

Lavoro

La moglie di Nicolò Barella è una ex modella. Come rivelato da lei stessa in un’intervista, Federica Schievenin è appassionata di motocross, disciplina che ha imparato ad amare grazie al padre e al fratello e che ha anche praticato prima di iniziare a lavorare con la madre nell’attività di famiglia a Cagliari, sua città natale.

Matrimonio e figlie

Nicolò Barella e Federica Schievenin sono convolati a nozze il 1 luglio 2018 con una cerimonia celebrata presso la meravigliosa Villa D’Orri, dimora del ‘700 ed ex residenza estiva dei Savoia (la location si trova a Cagliari, poco lontano da Torre degli Ulivi).

La coppia ha tre figlie: Rebecca, nata nell’aprile 2017, Lavinia, venuta al mondo due anni dopo, e Matilde, nata il 18 gennaio 2021.

Instagram

Federica Schievenin, che vive a Milano con la famiglia, è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 46mila persone e tramite il quale condivide soprattutto scatti della sua vita privata.

