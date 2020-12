Chi è Federico Fachinetti, l’ex marito di Ornella Muti?

Ornella Muti è una delle attrici più belle e talentuose. Classe 1955, è stata sposata dal 1988 al 1986 con Federico Fachinetti (il suo primo marito, invece, è stato Alessio Orano).

Tutto su Federico Fachinetti, il secondo marito di Ornella Muti

Di Federico Fachinetti si hanno pochissime informazioni. Si sa, come già detto, che è stato sposato con la Muti dal 1988 al 1996. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Carolina – che ha recentemente vissuto il lutto della morte del compagno Andrea, venuto a mancare a febbraio 2020 per via di un tumore al cervello e dal quale ha avuto due figli – e Andrea.

LEGGI ANCHE: Ornella Muti in lutto: è morto il genero Andrea Longhi

Federico Fachinetti, secondo consorte della Muti, è noto alle cronache anche per via di uno scandalo giudiziario che lo ha coinvolto nel lontano 1994. In quell’anno, l’ex della celebre attrice è stato infatti arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta e di associazione a delinquere. Come rivelato ai tempi dagli inquirenti, Fachinetti rilevava società fallite, affermava di volerle risanare e le svuotava completamente, dichiarando la bancarotta.

Ricordiamo altresì che l’imprenditore è considerato da Naike Rivelli, primogenita della Muti, suo “padre affettivo”. La 46enne figlia della bellissima Ornella, al secolo Francesca Romana Rivelli, non conosce infatti l’identità del suo genitore biologico.

LEGGI ANCHE: Ornella Muti su Adriano Celentano: “L’unica infedeltà della mia vita”