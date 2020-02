A Sanremo dopo più di 40 anni con il brano Niente (Resilienza 74), Rita Pavone calca il palco dell’Ariston con una canzone che ha un autore molto particolare. Di chi si tratta? Di George Merk, figlio della celebre cantante e del marito Teddy Reno (assieme formano una delle coppie più longeve dello showbiz italiano). Cosa sappiamo del figlio di Rita Pavone? Seguici nelle prossime righe per scoprirlo!

Chi è il figlio della Pavone?

George Merk, che ha un fratello maggiore di nome Alessandro, è nato in Svizzera (a Lugano per la precisione), Paese dove i genitori vivono da tempo. Molto conosciuto in terra elvetica ma anche in altri Paesi – p.e. l’UK – Merk ha pubblicato nel 2009 il suo primo album non autoprodotto, lavoro discografico dal titolo X caratterizzato da testi in inglese.

L’album di inediti del 2009 è arrivato dopo un percorso musicale non certo breve. Merk ha infatti deciso a 20 anni di mettere la musica al centro della propria vita professionale. Per quanto riguarda le altre tappe della sua carriera, è impossibile non chiamare in causa il 2002, anno in cui il musicista ha fondato il quartetto George con alcuni amici.

Tra i suoi brani di maggior successo è possibile citare Winter. Il pezzo ha conquistato in breve tempo ottimi posti in classifica in Svizzera e non solo. Con questa canzone, Merk e la sua band sono stati insigniti del primo Myrtha Gabardi, consegnato a Sanremo e ricevuto in qualità di miglior gruppo emergente straniero.

Instagram

Di George Merk, fuori dal percorso musicale, si sa davvero poco. L’artista, infatti, è poco avvezzo a condividere sui social dettagli della sua vita privata. Il figlio di Rita Pavone e di Teddy Reno ha un account Instagram @georgemerk. Il profilo è però privato. Interessante è la presenza nella bio del link al profilo Soundcloud, piattaforma che permette di condividere le proprie tracce musicali. Il secondogenito di Rita Pavone e Reno è invece assente da Facebook.

Fidanzata

Non si hanno notizie ufficiali – né dal web, né da interviste della celebre madre – in merito alla vita sentimentale sia passata sia presente di George Merk.