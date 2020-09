Luca Ward, doppiatore famoso in tutto il mondo, è tra i concorrenti della decima edizione di Tale & Quale Show. Inconfondibile con la sua voce che ha dato caraattere a personaggi del grande schermo immortali – p.e. il gladiatore Massimo Decimo Meridio – è sposato con Giada Desideri. Scopriamo qualcosa su di lei.

Giada Desideri: dove e quando è nata

Giada Desideri, all’anagrafe Maria Giada Faggioli, è nata a Roma il 15 gennaio 1973. Ciò significa che nel 2020 ha compiuto 47 anni.

Carriera

Scoperta da un fotografo quando era appena adolescente, la moglie di Luca Ward, che durante la prima serata dello show di Carlo Conti ha lasciato tutti di stucco con una fantastica imitazione di Zucchero, ha esordito davanti alla macchina da presa di Luigi Comencini per il film Un Ragazzo di Calabria.

Con alle spalle studi di recitazione negli USA, nel 1996 ha iniziato a lavorare in Un Posto al Sole, prestando il volto al personaggio di Claudia Costa. Comparsa in fiction di successo come Don Matteo e Dio Vede e Provvede, ha lavorato molto anche a teatro.

Rapporto con Luca Ward

Luca Ward e Giada Desideri sono una coppia dal 2006. I due attori sono genitori di due figli: Lupo e Luna. Nel 2013, sono diventati marito e moglie.

Instagram

Giada Desideri è presente su Instagram con un profilo seguito da 11mila persone. Su questo palcoscenico social, pubblicizza spesso il suo blog di moda curvy, il sito curvyjade.it.

