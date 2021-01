Chi è Gianluca Mobilia, il compagno di Cecilia Capriotti?

Cecilia Capriotti, ex concorrente del GF Vip 5, è legata da anni a Gianluca Mobilia. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Tutto su Gianluca Mobilia, il grande amore di Cecilia Capriotti

Gianluca Mobilia è un imprenditore di origini siciliane. Nonostante abbia un lavoro che, come vedremo tra poco, ha a che fare con il mondo dello spettacolo, ha sempre mantenuto un profilo riservato. Per questo, non si hanno informazioni certe sulla sua età.

Con alle spalle studi presso il Collegio Navale F. Morosini di Venzia, è laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è attualmente presidente di My Events, agenzia d comunicazione con sede a Milano e, come è chiaro dal nome, specializzata in eventi e social marketing.

LEGGI ANCHE: Pamela Prati querela Cecilia Capriotti: “Mi ha diffamato”

Ex fidanzate e rapporto con Cecilia Capriotti

Gianluca Mobilia in passato ha avuto storie con diverse donne del mondo dello spettacolo. L’imprenditore siciliano, infatti, è stato legato a Manuela Arcuri, Serena Autieri, Eleonora Abbagnato. La sua storia con la Capriotti, entrata nella Casa di Cinecittà dopo il forfait di Ginevra Lamborghini, è iniziata nel 2014 dopo il primo incontro nel corso di una vacanza a Panarea. Nel 2016, la coppia ha accolto la piccola Maria Isabelle.

Instagram

Gianluca Mobilia è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 4mila persone tramite il quale condivide diversi scatti della sua vita privata.

LEGGI ANCHE: Chi è Marco Roscio, il marito di Cristina Chiabotto?